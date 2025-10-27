Decreta Defensa Civil alarma ciclónica en provincias orientales y Camagüey

La Habana, 27 oct.- El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decretó hoy a las 09:00 horas la Fase de Alarma Ciclónica para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey, ante el inminente impacto del huracán Melissa, precisó la nota oficial No.3 de la propia institución.

Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, Melissa incrementó su intensidad hasta alcanzar vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas superiores y presión central de 917 hectopascal, lo que lo convirtió en un huracán categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.

El organismo ciclónico se desplazó con rumbo próximo al oeste a seis kilómetros por hora y en las próximas 24 horas se prevé que gire al norte y nordeste, transitando por los mares de Jamaica y aproximándose al sur de la región oriental de Cuba.

La Defensa Civil dispuso la Fase de Alerta Ciclónica para Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, mientras que en Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de la Juventud se orientó activar los consejos de defensa en composición reducida.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de los medios nacionales y perfiles oficiales en redes sociales, y a cumplir disciplinadamente las indicaciones de la Defensa Civil y de los órganos locales de gobierno.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto al Instituto de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del huracán Melissa.

Por la importancia de la información, la ACN reproduce íntegramente la nota informativa:

NOTA INFORMATIVA No.3

DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL SOBRE EL HURACÁN MELISSA

27 de octubre de 2025, 07:00 horas

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el huracán Melissa ha continuado ganando en intensidad, alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 917 hectopascal, por lo que se convirtió en un huracán categoría cinco en la escala Saffir-Simpson. Se mueve con un rumbo próximo al oeste y a una velocidad de seis kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se prevé que continúe su movimiento al oeste y gire al norte y nordeste para transitar por los mares de Jamaica, aproximándose el martes al territorio nacional por el sur de la región oriental de Cuba, donde progresivamente se irá deteriorando las condiciones meteorológicas.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se decidió pasar a partir de las 09:00 horas de hoy, a la Fase de ALARMA CICLÓNICA las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey; a la Fase de ALERTA CICLÓNICA, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río, y el Municipio Especial Isla de la Juventud, activar los consejos de defensa en composición reducida.

Se orienta a la población mantenerse informada sobre el desarrollo de este sistema, a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre este organismo ciclónico.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL


