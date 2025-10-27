Resaltan papel de mujeres palestinas en la lucha contra la ocupación

Ramala, 26 oct.- El primer ministro Mohammad Mustafa rindió hoy homenaje a las mujeres palestinas por su lucha histórica en favor de la independencia y contra la ocupación israelí.

En un mensaje con motivo de celebrarse el Día Nacional de la Mujer Palestina, Mustafa destacó que ellas “han dado los ejemplos más maravillosos de perseverancia, fuerza de voluntad y generosidad”.

Celebramos a auténticas compañeras en la lucha nacional y constructoras de las instituciones de nuestro Estado, subrayó.

El jefe de gobierno resaltó como las féminas se enfrentaron a la agresión israelí en la Franja de Gaza y a la sistemática política de colonización en la ocupada Cisjordania.

También recordamos “a las mujeres de Jerusalén, que resisten la judaización y el desarraigo, y a las refugiadas en los campamentos de la diáspora”, quienes mantienen la esperanza, subrayó.

Afirmó que las autoridades palestinas están comprometidas con el empoderamiento de las mujeres para construir una sociedad justa y equilibrada basada en la igualdad de género y garantizar su participación activa en la vida política, económica, social y cultural.

Al respecto, explicó que el Gobierno trabaja para abordar los efectos catastróficos de la agresión israelí contra la población de Gaza y Cisjordania, incluidas las mujeres.

La ocupación israelí es el principal obstáculo para el empoderamiento de las mujeres palestinas porque las priva de sus derechos humanos más básicos, aseguró el dirigente.

En ese sentido, el primer ministro destacó que las acciones del vecino país exacerban el “sufrimiento diario mediante políticas de asesinato, detención, demolición y asedio”.

A pesar de estas duras condiciones, nuestras féminas siguen siendo un símbolo de firmeza y resiliencia, y una voz en defensa de la justicia y la dignidad, recalcó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)