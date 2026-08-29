Colocan transformador para restablecer servicio a circuito tres de cabecera municipal santacruceña

Santa Cruz del Sur, 29 ago.- Aproximadamente a las cinco de la tarde de este viernes se produjo el montaje del transformador que sustituye al dañado, lo que ha provocado afectaciones y malestares a residentes y colectivos de centros laborales del área de la cabecera municipal santacruceña donde se encuentra el circuito tres. La falla ocurrió desde el viernes de la anterior semana.

El aparato, similar al anterior de cuatro Mil kilos de potencia, fue colocado en la base de subestación eléctrica, tras labor realizada por el operador de grúa y linieros de la Unidad Municipal Empresarial de Base (UEB) Organización Básica Eléctrica (OBE) sureña, señaló Roisel del Pino Curbelo, director de la entidad.

El funcionario manifestó que este sábado llegan los especialistas de prueba y análisis de la OBE Provincial para realizarle las mediciones de rigor al recién ubicado equipo, y proceder a su conexión, calentamiento y puesta en servicio al mediodía de la propia jornada.

En esos quehaceres están presentes los laboriosos linieros de Santa Cruz del Sur, dando el apoyo que sea necesario para garantizarle la corriente eléctrica cuanto antes a los pobladores, organismos y entidades que se encuentran en el entorno habitacional referido. (Fotos grúa: José Arturo Fernández, de Seguridad y Salud OBE Municipal)