65 SNB: Leñadores y Avispas se abrazan en la cúspide oriental

La Habana, 26 oct.- Con sus victorias de este domingo, Leñadores de Las Tunas y Avispas de Santiago de Cuba igualaron en la cima de la candente liga oriental, ambos con saldo de 11-7, en la 65 Serie Nacional de Beisbol.

En su feudo del Estadio Julio Antonio Mella, los tuneros del mánager Abeyci Pantoja noquearon 12-2 a Camagüey. Se soltaron a batear y no se detuvieron hasta pegar 13 jits, en juego que duró seis innings a causa de la lluvia.

Al bate por los Leñadores destacó Yordanys Alarcón, quien pegó cuadrangular e impulsó tres carreras. Segunda victoria de Yosbel Cansino. Este constituyó el quinto éxito consecutivo de la tropa tunera.

Entretanto, Santiago de Cuba dividió honores con Granma, de visita en el parque Mártires de Barbados, de Bayamo.

Hubo éxito local de 13-8 en el primer duelo. Yuliesky Remón y Ernesto Pérez la sacaron del estadio por los ganadores, en tanto Andy Rodríguez y Yoelquis Guibert lo hicieron por los derrotados.

Este último firmó su onceno de la temporada, para reafirmarse como líder de ese departamento y en el de carreras propulsadas hacia el plato (30).

En el segundo partido, los indómitos tomaron revancha de 6-3, gracias a un racimo de tres carreras en el sexto episodio que aseguró la ventaja definitiva. Yoel Yanqui pegó vuelacercas por los triunfadores y Ernesto Pérez repitió por los Alazanes.

Los restantes resultados de la zona del Este reflejan victorias de Holguín, por 7-0 ante Guantánamo, y de Sancti Spíritus, por 1-0 contra Ciego de Ávila.

En Occidente, Vegueros de Pinar del Río venció 5-2 a Artemisa y se afianzó en la primera posición.

Tailon Sánchez conectó jonrón y Frank Denis Blanco lanzó seis entradas inmaculadas para acreditarse la victoria.

Los pinareños exhiben ahora ventaja de tres juegos sobre Matanzas, su más cercano perseguidor, que cedió 7-15 ante Villa Clara, en el Victoria de Girón.

Además, en el estadio Latinoamericano, Leones de Industriales venció doble a Isla de la Juventud, para conservar el tercer escaño de la zona del Oeste.

A primera hora, un jonrón del emergente Yasmani Tomás, con dos corredores en base, dio el primer triunfo (13-10).

Y en el duelo de cierre, los capitalinos noquearon 15-1 a los pineros, con letal racimo de 12 carreras en el primer episodio, en el que Yasiel Santoya disparó sencillo y doble e impulsó cuatro carreras.

Además, Mayabeque noqueó 15-2 a Cienfuegos con vuelacercas de Lázaro Hernández y Dennys Laza, este último con tres remolques. (Tomado de JIT) (Foto: Roberto Morejón)