Resaltan en Nicaragua pensamiento revolucionario de Fidel Castro

La Habana, 29 ago.- Cubanos residentes, amigos de la solidaridad junto a funcionarios de la embajada de Cuba en Nicaragua y diplomáticos de naciones amigas, resaltaron aquí la vigencia del legado y pensamiento revolucionario de Fidel Castro (1926-2016).

En una ceremonia anoche en la sede de la misión diplomática cubana en esta capital, donde se rindió homenaje al líder histórico de la Revolución en el centenario de su natalicio, los presentes destacaron que Fidel convirtió la utopía en trincheras de ideas y la soberanía en bandera innegociable.

Asimismo, recordaron que el comandante en jefe enseñó con su ejemplo que la paz no es la mera ausencia del conflicto, sino la victoria del derecho, la autodeterminación y la justicia soberana sobre los desmanes de la fuerza.

Durante el homenaje, realizado como parte de la jornada internacional “Puentes de Amor”, se proyectó un audiovisual que recoge testimonios de personalidades que destacan las cualidades del líder cubano en ámbitos como la cultura, economía, y la solidaridad internacional, entre otros.

El cubano residente Reynaldo Rodríguez, al dirigirse a los presentes recordó su etapa cuando acompañó a Fidel en su primera y segunda visita a Nicaragua en los años 80.

Por su parte, la periodista cubana Martha Moreno, quien también reside en Nicaragua, emocionada presentó su testimonio “Fidel y su fiel reconocimiento a los combatientes de la guerra de liberación”, inspirado en una entrevista exclusiva que le realizara al comandante en jefe en 1996 para la serie televisiva “Así nacimos, así somos, seguimos de Verde Olivo”.

El presidente de la Comunidad Patriótica de Cubanos Residentes en Nicaragua “Antonio Maceo”, Rafael Ruiz, al hablar en nombre del grupo afirmó que Fidel permanece presente en la acción, la resistencia y las victorias del pueblo cubano, y resaltó su trayectoria desde la Sierra Maestra hasta el escenario internacional.

“Nos reunimos con la certeza absoluta de que su legado no es un recuerdo estático: es una bandera en movimiento”, subrayó.

Afirmó que, en las páginas de la historia universal, Fidel se erige como el arquitecto de un David caribeño que desafió con éxito al Goliat imperial a solo 90 millas de sus costas.

Además, denunció el bloqueo, las sanciones y las amenazas del gobierno de Estados Unidos contra la isla, frente a las cuales, dijo, el pueblo mantiene su dignidad y espíritu de resistencia.

Durante la actividad, el cónsul de Cuba aquí, Félix Alberto Hechavarria, agradeció el gesto de una pareja de cubanos residentes quienes en nombre de la comunidad de compatriotas obsequiaron a la embajada una obra en acrílico con la imagen de Fidel.

En la ceremonia se disfrutó de bailes folclóricos, de poemas dedicados a la figura de Fidel, mientras reconocidos temas de la música campesina y de trovadores de la isla interpretados por cubanos y nicaragüenses, se apoderaron del lugar para hacer cantar y aplaudir a los asistentes a la velada que cerró con consignas de ¡Viva Fidel! y ¡Yo soy Fidel! (Tomado de Radio Cadena Agramonte)