Clarinetista santacruceña: el prestigio de la Banda se debe a la profesionalidad de sus integrantes (+ Fotos)

Oct, 2026.- A la clarinetista Bárbara Rodríguez Ávalo, pertenecer a la Banda Municipal de Conciertos, institución cultural con 118 años de creada, le aporta al mismo tiempo, desde hace más de dos décadas, técnica, profesionalidad y espiritualidad.

La graduada de nivel medio en Música por el Centro Provincial de Superación para el Arte y la Cultura, no deja de autoprepararse diariamente en la Academia donde ensaya junto a los demás miembros. Las obras a interpretar en barrios, comunidades, y centros de estudios y laborales en Santa Cruz del Sur llevan el buen gusto rítmico.

Reconoció orgullosa que a los lugareños les gusta el repertorio de la centenaria banda, por eso acuden a cada una de sus presentaciones. El prestigio ganado, recalcó, se debe en primer lugar a la profesionalidad de sus integrantes, lo que ha permitido que la prestigiosa institución se haya mantenido por más 30 años en el primer nivel.

La santacruceña refirió que la labor que realiza le engrandece el alma y los deseos de ser una eterna clarinetista por el bien de la cultura local y el pueblo, al que la Banda de Conciertos se debe.

Las hermanas Rodríguez Ávalo al centro de la foto

Aprovechó para informar nuevas obras a incluir en el repertorio con la ayuda del trompetista Dainier Céspedes, quien se encuentra en México por cuestiones de trabajo.

(Foto principal: Bárbara Rodríguez Ávalo, la segunda de izquierda a derecha) (Fotos: del autor y tomadas de la página en Facebook de la Banda Municipal de Conciertos)