La rosa azul: cuando la genética desafía a la naturaleza

Durante siglos, los jardines han ofrecido rosas rojas, blancas, amarillas, rosadas y violetas. Los horticultores se han dedicado a cruzar variedades, seleccionar mutaciones y buscar nuevas combinaciones, pero una tonalidad se ha resistido a sus esfuerzos: el azul. En pinturas, poemas y leyendas, la rosa de ese color adquirió un significado propio. Representa el deseo difícil de alcanzar, la promesa improbable, aquello que parecía reservado a la imaginación.

La naturaleza, sin embargo, no entregó a las rosas las herramientas bioquímicas necesarias para producir ese color. Pero los avances de la genética vegetal cambiaron el panorama y, después de años de investigación, permitieron obtener flores modificadas que se acercaban al azul. Ahora, un equipo vinculado al grupo japonés Suntory ha conseguido intensificar esa tonalidad mediante una estrategia que aprovecha las interacciones entre pigmentos y otras moléculas presentes en los pétalos.

El resultado, presentado en agosto último durante el 32do. Congreso Internacional de Horticultura, celebrado en Kioto, Japón, muestra rosas de color azul violáceo. No se trata de una variedad surgida espontáneamente ni de una rosa que haya aparecido por evolución natural. Los investigadores modificaron su capacidad para producir determinados compuestos mediante ingeniería genética.

La novedad reside en comprender que el color de una flor no depende exclusivamente del pigmento que contiene. También influyen el entorno químico de las células, la acidez de sus compartimentos internos y la presencia de moléculas que alteran la manera en que ese pigmento absorbe y refleja la luz. El equipo de Suntory ha utilizado esa combinación para avanzar hacia una rosa de azul más intenso, un desafío que la compañía persigue desde 1990.

El color que faltaba en los pétalos

Para comprender por qué resultó tan difícil conseguir una rosa azul, conviene descender hasta la química de sus pétalos.

Los colores de muchas flores dependen de unas sustancias llamadas antocianinas. Estos pigmentos intervienen en las tonalidades rojas, púrpuras y azules de numerosas especies. Entre ellos figura la delfinidina, relacionada con el color azul de distintas flores.

Las rosas cultivadas, sin embargo, carecen de la actividad de una enzima esencial para producirla: la flavonoide 3′,5′-hidroxilasa, conocida por sus siglas F3′5′H. Sin esa pieza de la maquinaria metabólica, la planta no puede completar la ruta bioquímica que conduce a la síntesis de delfinidina.

El problema no se resolvía mediante los cruces tradicionales. La selección de plantas permite combinar características que ya existen en su patrimonio genético, pero difícilmente puede recuperar por sí sola una función que falta en esa ruta metabólica.

En octubre de 2007, la revista científica Plant and Cell Physiology publicó el estudio encabezado por Yukihisa Katsumoto, del centro de investigación de Suntory, que describió cómo la ingeniería de la ruta biosintética de los flavonoides permitió obtener rosas con altas concentraciones de delfinidina. En algunas líneas experimentales, el pigmento representaba hasta el 95 por ciento de las antocianinas analizadas. Los investigadores también modificaron otros componentes de esa ruta para favorecer su acumulación y consiguieron flores con tonalidades azuladas que los cruces convencionales no habían logrado.

El avance había sido anunciado en 2004, después de catorce años de investigación. Cinco años más tarde llegó al mercado japonés la rosa Suntory blue rose applause. Su nombre comercial, que evoca el cumplimiento de un sueño, resumía la dimensión simbólica del proyecto.

La publicación de Katsumoto y sus colaboradores también dejó claro que la delfinidina no resolvía por sí sola el problema. Aunque el pigmento se acumulaba en los pétalos, las flores conservaban tonalidades próximas al violeta. El pH de las vacuolas —compartimentos celulares donde se almacenan numerosos compuestos— y la presencia de otras sustancias influían en el resultado.

La rosa había aprendido a fabricar un pigmento que antes no producía. Pero todavía faltaba conseguir que ese pigmento se expresara visualmente de una manera más cercana al azul que perseguían los científicos.

Una molécula no basta

La investigación avanzó por caminos diferentes. En 2018, un equipo encabezado por investigadores vinculados con la Universidad de Tianjin y a la Academia China de Ciencias presentó otra estrategia: conseguir que una rosa produjera indigoidina, un pigmento azul de origen bacteriano.

El trabajo apareció en ACS Synthetic Biology bajo el título Cloning and Expression of a Nonribosomal Peptide Synthetase to Generate Blue Rose. En lugar de modificar la ruta de las antocianinas, los investigadores recurrieron a dos genes bacterianos, idgS y sfp, relacionados con la síntesis de indigoidina. Los introdujeron en una construcción genética y utilizaron una bacteria como vehículo para transferirlos a los pétalos de una rosa blanca.

El resultado fue visible en apenas 12 horas: apareció una mancha azul en la zona tratada. El análisis espectroscópico confirmó la presencia del pigmento. Sin embargo, aquella prueba de concepto tenía limitaciones importantes. Los genes no quedaron integrados de forma estable en el genoma de la planta y la flor perdió su coloración azul en menos de un día, mientras el tejido se deterioraba.

El experimento abrió una alternativa científica, aunque no resolvió el problema de crear una planta estable que produjera flores azules durante su desarrollo.

Otra pieza del rompecabezas surgió en 2025. La revista Plant Science publicó una investigación de Bingshuang Wang y sus colaboradores sobre el gen RcNHX2, relacionado con el transporte de iones y la regulación del pH dentro de las vacuolas de las células vegetales.

Los científicos observaron una expresión elevada de ese gen en pétalos de tonalidad azul violácea. Al aumentar su expresión en rosas de la variedad Florentina, consiguieron elevar el pH vacuolar y provocar un cambio del rojo hacia el azul violáceo. Cuando redujeron su expresión en otras rosas, disminuyó la intensidad de la coloración.

El estudio no produjo por sí solo la solución definitiva que persigue Suntory, pero reforzó una conclusión: el color de una rosa depende de una red de factores. La composición de los pigmentos importa, aunque también intervienen las condiciones químicas que los rodean.

Esa complejidad explica por qué la ingeniería genética de flores no consiste solo en insertar un gen y esperar un resultado determinado. Los investigadores deben identificar las rutas metabólicas, comprender cómo interactúan sus componentes y evaluar qué ocurre cuando modifican el funcionamiento de una célula.

El secreto de las moléculas auxiliares

El avance anunciado este año se apoya precisamente en esa mirada más amplia. En lugar de concentrarse en la producción de pigmentos, el equipo de Suntory Global Innovation Center estudió la copigmentación: un fenómeno químico mediante el cual ciertas moléculas interactúan con los pigmentos y modifican la intensidad o el matiz del color.

Algunas flores que presentan tonos azules intensos utilizan compuestos conocidos como flavonas C-glicósidos. Estas sustancias tienen poca coloración por sí mismas, pero pueden interactuar con las antocianinas y favorecer una apariencia más azulada. Las rosas carecen de la capacidad natural para producir tanto los pigmentos azules como determinados compuestos auxiliares necesarios para esa interacción.

Los investigadores probaron primero distintas combinaciones en condiciones de laboratorio. Entre ellas, la malvidina —un pigmento derivado de la delfinidina— y dos flavonas C-glicósidos: la isovitexina y la isoorientina. Los ensayos identificaron combinaciones capaces de intensificar el matiz azul.

Después introdujeron cuatro genes biosintéticos en rosas de color rosa claro. Según la información difundida por Suntory el 31 de agosto último, uno procedía de Campanula medium, conocida como campánula, mientras que otros dos procedían de flores del género Torenia y el restante de Gentiana triflora. Esos genes permitieron producir los compuestos necesarios para la nueva coloración.

El análisis de los pétalos confirmó la acumulación de malvidina e isoorientina. Las plantas con mayores proporciones de los compuestos auxiliares mostraron tonalidades más azules. El resultado fue una flor clasificada como azul violácea, no un azul puro que permita dar por concluida la búsqueda.

El equipo combinó la producción de pigmentos con la de moléculas auxiliares para obtener un tono más cercano al azul. Los investigadores observaron flores de coloración estable durante siete años de pruebas en invernaderos japoneses y tres años de ensayos de campo en Colombia, según lo publicado en Science News.

La estabilidad constituye un dato relevante. Una modificación puede producir un resultado llamativo en una muestra de laboratorio y fracasar cuando la planta crece en condiciones reales. La luz, la temperatura y otros factores ambientales influyen en la fisiología vegetal, por lo que comprobar que la coloración se mantiene durante años de cultivo aporta información valiosa sobre el comportamiento de las líneas experimentales.

No obstante, conviene distinguir el alcance de las evidencias disponibles. El anuncio de 2026 corresponde a resultados presentados en un congreso internacional de horticultura y difundidos por la propia empresa. No equivale, por sí solo, a la publicación de un artículo científico revisado por pares. La información disponible permite describir el procedimiento y los resultados comunicados, pero no afirmar que la investigación haya resuelto definitivamente todas las dificultades técnicas de la rosa azul.

Tampoco debe confundirse este avance con la creación de una rosa natural. La ingeniería genética sigue siendo esencial para que la planta produzca los compuestos que antes no podía fabricar. La copigmentación mejora su expresión cromática, pero no elimina la intervención humana que hizo posible el cambio.

La historia de esta flor plantea, además, preguntas que van más allá de la horticultura ornamental. Las técnicas desarrolladas para modificar el color pueden ampliar el conocimiento sobre las rutas metabólicas vegetales y ofrecer herramientas para estudiar otras especies. Suntory considera que los mecanismos investigados podrían tener aplicaciones en plantas ornamentales que también presentan dificultades para desarrollar tonalidades azules. Esa posibilidad, sin embargo, deberá demostrarse en cada especie.

La rosa azul sigue siendo, por tanto, una obra en construcción. Primero fue necesario introducir una capacidad bioquímica ausente; después, comprender por qué el pigmento no producía el color esperado; ahora, los investigadores exploran cómo las moléculas que acompañan a ese pigmento pueden transformar el resultado.

Quizá la lección más interesante no esté en haber conseguido una flor que se acerque al azul, sino en haber descubierto cuánto puede cambiar un color cuando se comprende la química que lo produce. La naturaleza no había entregado esa combinación a las rosas, pero sí ofrece, en otras flores, pistas sobre cómo construirla.

En ese diálogo entre observación y experimentación, la ciencia no se limita a perseguir una imagen que durante siglos perteneció a la poesía. También aprende a descifrar los mecanismos que convierten la luz, los pigmentos y las moléculas en aquello que nuestros ojos reconocen como un color. (Foto: Tomada de Science Alert) (Tomado de Juventud Rebelde)