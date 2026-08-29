El Centro Fernando Alonso abre matrículas para talleres de ballet y danza en Camagüey (+ Fotos)

Camagüey, 29 ago.- El Centr de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso, perteneciente al Ballet de Camagüey, anunció la apertura de las matrículas para sus talleres de ballet, danza moderna y danza española. La iniciativa está dirigida a niños a partir de los cinco años y tiene como propósito acercar a las nuevas generaciones a la formación artística.

Según informó el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en su perfil de Facebook, los talleres ofrecerán a los participantes la posibilidad de familiarizarse con diversos estilos de danza, al tiempo que desarrollan habilidades como la coordinación, la disciplina, la expresión corporal y la sensibilidad artística.

La convocatoria también representa una oportunidad para que las familias se integren a los espacios culturales de la comunidad y conozcan el trabajo de una institución vinculada a la tradición danzaria de Camagüey. El Centro Fernando Alonso constituye un referente para la promoción y enseñanza de la danza en la ciudad.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden acudir directamente a la sede del centro, ubicada en Carretera Central Este número 331, esquina 4, en el reparto La Caridad, Camagüey. Allí podrán recibir información sobre el proceso de matrícula y las características de cada taller.

Con esta convocatoria, el Centro de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso invita a los más pequeños a descubrir el mundo de la danza, explorar sus capacidades y dar los primeros pasos en el desarrollo de su talento artístico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)