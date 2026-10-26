Nueva Casa de Atención a la Familia fortalece asistencia social en comunidad camagüeyana

Camagüey, 26 oct.- Con el propósito de garantizar atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad, quedó inaugurada la Casa de Atención a la Familia del consejo popular Redención, en el municipio de Minas.

La instalación brindará servicios a personas vulnerables y asistenciadas de la comunidad, gracias al esfuerzo coordinado de varias instituciones del territorio.

Randy Pérez Padrón, viceintendente encargado de la Agricultura en la Asamblea Municipal del Poder Popular, explicó que la apertura de este centro responde a una solicitud de la población y constituye un espacio destinado a atender a familias con mayores necesidades.

Durante la primera etapa serán beneficiadas diez personas vulnerables y asistenciadas, seleccionadas a partir de las evaluaciones realizadas por el equipo de Atención Social y el grupo de trabajo comunitario.

Pérez Padrón precisó que la entidad de Comercio tendrá a su cargo la administración del establecimiento, mientras la Cooperativa de Producción Agropecuaria Gregorio López contribuirá con parte del aseguramiento. Esta última aportará viandas y hortalizas, además de adquirir algunos recursos necesarios para el funcionamiento del servicio.

El funcionario señaló que, por el momento, la instalación cuenta con capacidades limitadas, tanto en el número de beneficiarios como en los recursos disponibles. Sin embargo, está previsto ampliar sus prestaciones mediante nuevas estrategias, con el objetivo de que Redención alcance condiciones similares a las de otros consejos populares que disponen de Sistemas de Atención a la Familia (SAF).

Actualmente, la institución dispone de la estructura básica necesaria para cumplir la función social que le dio origen. La iniciativa ha sido valorada positivamente por los residentes, los grupos comunitarios y los propios beneficiarios, quienes la consideran una respuesta del Gobierno local a las necesidades de los sectores más desprotegidos.

La apertura de esta Casa de Atención a la Familia fortalece las acciones de asistencia social en el municipio de Minas y contribuye a garantizar el acceso a la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad, pese a las limitaciones económicas y materiales existentes. (Fuente: La Voz del Bayatabo) (Foto: Tomada de Internet) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)