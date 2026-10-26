Plataforma digital muestra en tiempo real los daños del bloqueo a Cuba

La Habana, 26 oct.- Una nueva plataforma digital interactiva permite conocer, segundo a segundo, el impacto del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, hace más de seis décadas.

Disponible en https://cubabloqueo.com, el sitio expone el costo de esta política y ofrece información en español e inglés mediante imágenes interactivas, videos automáticos y opciones para compartir contenidos en redes sociales.

Bajo el eslogan «Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», el espacio virtual aborda diferentes dimensiones del cerco estadounidense contra el archipiélago y, entre sus capítulos, figuran el impacto de las restricciones energéticas, las sanciones secundarias, los efectos derivados de la Ley Helms-Burton y el endurecimiento de la retórica hostil hacia Cuba.

El portal también reúne expresiones de rechazo y muestras de solidaridad con el pueblo cubano procedentes de distintos países, al tiempo que publica el informe anual presentado por La Habana ante la Organización de las Naciones Unidas, titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».

De acuerdo con el documento, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo ascendieron a 8 083 millones 300 000 dólares, cifra que representa un incremento del siete por ciento respecto al período anterior.

El informe señala, además, que la política estadounidense fue recrudecida durante el primer mandato del presidente Donald Trump mediante la aplicación de 243 sanciones, medidas que posteriormente fueron mantenidas por Joe Biden e incrementadas con dos decretos presidenciales firmados el 29 de enero y el 1 de mayo de 2026.

Está previsto que los días 27 y 28 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas analice y vote el proyecto de resolución relacionado con la necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba. (Tomado de Juventud Rebelde)