China por reforzar reglamento sobre uso de datos personales en la web

El texto señala que las aplicaciones deberán informar de forma visible, en su primer inicio, las reglas de recopilación y uso de datos y obtener el consentimiento expreso del usuario tras garantizar su pleno conocimiento.

Según el proyecto, las aplicaciones no podrán recopilar información personal de terceros mediante el acceso a contactos, registros de llamadas o mensajes, salvo cuando sea imprescindible para funciones como comunicación, agregar contactos o copias de seguridad.

El documento indica además que la entrega de datos personales a terceros requerirá el consentimiento independiente del usuario.

La propuesta dispone que las aplicaciones deberán ofrecer mecanismos sencillos para la cancelación de cuentas y completar ese proceso en un plazo máximo de 15 días laborables, eliminando o anonimizando la información recopilada.

China reforzó en los últimos años su marco legal sobre protección de datos personales y seguridad digital, en un contexto de rápido crecimiento del sector de internet y de mayor atención pública a la privacidad y el uso responsable de la información.

El gigante asiático reportó más de 1.120 millones de usuarios de internet a mediados de 2025, con una tasa de penetración del 79.7 por ciento, siendo el país con la mayor población digital del mundo.(Tomado de Prensa Latina)