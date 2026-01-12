Cuba desmiente supuesto aumento del precio del pasaporte para residentes en el exterior

La Habana, 12 ene.- El Gobierno cubano desmintió este domingo la información que circula en redes sociales sobre un supuesto aumento en el precio del pasaporte cubano para los residentes en el exterior.

La aclaración fue realizada por Ana Teresita González, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, quien, a través de su cuenta oficial en la red social X, afirmó de manera categórica: “FALSO. La información que circula sobre un aumento en el precio del pasaporte cubano para residentes en el exterior NO ES CIERTA”.

La funcionaria subrayó que no se ha aprobado ninguna modificación en las tarifas vigentes para este trámite consular y exhortó a la ciudadanía a “consultar y compartir solo información de canales oficiales para evitar la desinformación”.

El pronunciamiento responde a la difusión de rumores en plataformas digitales que han generado preocupación entre cubanos residentes fuera del país, y reafirma la importancia de acudir a las fuentes oficiales para informarse sobre servicios consulares. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)