Restituyen en municipio camagüeyano bienes sustraídos a un adulto mayor víctima de robo con violencia

Camagüey, 25 oct.- Las fuerzas del Ministerio del Interior devolvieron en el Consejo Popular Ibarra, del municipio de Florida, el triciclo y el dinero recuperados tras un robo con violencia contra un adulto mayor.

Los tres presuntos autores fueron detenidos en menos de seis horas después de presentada la denuncia.

De acuerdo con la información ofrecida en el acto de restitución, el hecho ocurrió alrededor de las tres de la madrugada del miércoles, cuando el afectado trasladaba pan hacia la comunidad La Tomatera. En el trayecto, fue interceptado y golpeado por tres individuos, quienes se llevaron su vehículo y 60 mil pesos.

La rápida denuncia permitió iniciar las investigaciones y localizar a los presuntos responsables, así como recuperar los bienes, que fueron entregados a su legítimo dueño.

Los acusados se encuentran bajo investigación y deberán responder ante la justicia conforme al proceso correspondiente.

Al acto público asistieron las máximas autoridades del Consejo de Defensa Municipal de Florida, funcionarios del Gobierno, líderes comunitarios y vecinos de la localidad. (Texto y Foto: Radio Florida) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)