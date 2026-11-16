Irán rechaza un estado de «ni guerra ni paz» con Estados Unidos

Teherán, 16 nov.- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este domingo que su país no permanecerá en un estado de “ni guerra ni paz” con Estados Unidos.

Durante un discurso ante el Legislativo, difundido por la agencia oficial IRNA, Ghalibaf aseguró que Irán continúa produciendo misiles pese a las condiciones de guerra y aludió a la inauguración de una nueva ciudad subterránea destinada a ese armamento, sin precisar la fecha ni ofrecer detalles de la instalación.

El jefe parlamentario calificó la infraestructura como un logro tecnológico y defensivo, así como un símbolo de transformación estratégica en la región.

«Si Estados Unidos comete otro error, las fuerzas armadas iraníes, con su capacidad y determinación, determinarán el rumbo de la guerra», advirtió.

La expresión «ni guerra ni paz» fue utilizada en agosto de 2018 por el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei, en un contexto de tensiones con Washington tras la retirada estadounidense del acuerdo nuclear.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero de 2026. Tras un alto el fuego en abril, los enfrentamientos se reanudaron en julio, mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto permanecen estancados.

Qatar y Pakistán mantienen gestiones de mediación entre Washington y Teherán para reactivar las negociaciones sobre el conflicto y abordar las diferencias en torno al programa nuclear iraní, las sanciones y la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz. (Tomado de Prensa Latina)