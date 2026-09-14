Realizan encuentro Mi barrio por la Patria en circunscripción de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 13 sep.- El Movimiento Popular Participativo Mi barrio por la Patria se realizó este domingo en la circunscripción 12, ubicada en la comunidad de La Playa, perteneciente al Consejo Popular Sur de la ciudad cabecera santacruceña. El encuentro estuvo presidido por las máximas autoridades políticas y gubernamentales en el municipio.

Gilberto Lugones Guerra, delegado de la circunscripción seleccionada para la cita matutina, dió a conocer la caracterización de la estructura del Poder Popular, en la que residen una cantidad superior a las 660 personas y están enclavadas las Empresas Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa, y Alimentaria, el puerto pesquero de interés local y consultorio del médico y enfermera de la familia.

En las intervenciones varios de los asistentes hablaron de la vigilancia permanente en los barrios y el litoral costero, la producción de alimentos en patios de la agricultura familiar, el quehacer de la brigada de la Cruz Roja en la protección de los pobladores, la reparación de partes de la vía pública y placita con apoyo de los residentes en ese entorno, la recogida de desechos sólidos, la adecuación en próximos días del inmueble para la Unidad farmacéutica y la atención a personas vulnerables.

Araelia García Rojas, presidenta de la Asamblea del Poder Popular a esta instancia, informó que el próximo martes la circunscripción 12 será visitada por funcionarios del Departamento Provincial Independiente del Poder Popular, los que podrán comprobar lo alcanzado con unidad revolucionaria y sensibilidad humana en la comunidad de La Playa.

Alexei Prado Prado, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Cruz del Sur, expresó sumarse al reconocimiento del quehacer integral de las mujeres y hombres de la circunscripción 12, a los que exhortó a mantener continuamente el trabajo por el bienestar de sus moradores.

A la cita asistieron integrantes del grupo de trabajo comunitario y representantes de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas en la base, componentes del Destacamento Mirando al Mar, colaboradores del Proyecto Internacional Mi Costa y directivos de entidades.