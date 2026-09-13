En marcha en Camagüey campaña de siembra de frío

Camagüey, 13 sep.- El municipio cabecera provincial tiene el compromiso de sembrar en la actual campaña correspondiente a la etapa invernal un total de 1644 hectáreas de tierra.

Iniciada desde el pasado día 1ro de septiembre, la presente operación prevé que cerca del 40% de lo planificado a plantar sea de cultivos priorizados como la yuca, el plátano, el boniato y la calabaza.

En la importante tarea están involucradas las empresas Agroindustrial Camagüey, con el propósito de poner la semilla en 962 hectáreas, y la Pecuaria Triángulo Tres en 682.

Marilyn Jiménez Valero, delegada de la Agricultura en la urbe principeña, refirió que el reto es grande a partir de la falta de combustible, pero que los hombres y mujeres del ramo se crecerán para cumplir lo previsto.

También informó que con el propósito de incrementar la producción de alimentos en el territorio se le brinda especial atención a la entrega de tierras de usufructo.

La ingeniera agrónoma Osleidis Figueredo Farguson, especialista que atiende el Registro de la Tierra, refirió que durante el actual calendario se aprobaron 104 solicitudes.

Precisó, igualmente, que son más de 1600 hectáreas entregadas por continuidad, incremento y nuevas demandas, el 82% dedicado a ganado mayor y menor y el resto a cultivos varios.

La entendida en la materia destacó la incorporación a esta importante ocupación de un grupo de jóvenes y mujeres, estas últimas dedicadas, fundamentalmente, a la cría de animales.

Actualmente en la Delegación de la Agricultura en la capital agramontina están en proceso poco más de 100 solicitudes de tierras ociosas o mal explotadas, las cuales deben aprobarse en el presente año.(Tomado de Radio Cadena Agramonte)