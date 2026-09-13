Calle 232: Una historia de solidaridad llega a las salas de cine cubanas

La Habana, 13 sep.- El largometraje cubano Calle 232, dirigido por el realizador Rudy Mora, inició este viernes su estreno en salas de cine del país, con una presentación especial en el cine Yara, de La Habana, que contó con la participación de parte de su elenco y equipo técnico, quienes compartieron con el público asistente detalles sobre el proceso creativo y el mensaje que propone la obra.

Ante un nutrido público que colmó la sala capitalina de 23 y L, la actriz Laura Moras, integrante del elenco del filme, comentó que la película revela la capacidad de ayudar a los demás y se convierte en un llamado para todos de buscar en las esencias, los valores y los deseos de brindar apoyo a personas que lo necesitan.

Es una película que despierta sensaciones y emociones que son muy necesarias en estos tiempos, pues constituyen un valor fundamental en el contexto actual, donde una parte significativa de la población cubana está integrada por personas mayores, algunas en situación de vulnerabilidad, subrayó la actriz.

La cinta se acerca a la vida de un director de cine, quien sufre de un accidente que lo deja en condición limitante y requiere de cuidados y atención. Ante la necesidad de brindarle ayuda, un joven artesano decide cuidarlo, ante el abandono familiar y de amigos.

Atila Romero, personaje interpretado por Jorge Alí, transmite en todo el desarrollo de la historia las muestras del deterioro y la necesidad constante de ayuda, en una interpretación que ha sido destacada por el público y la crítica especializada.

Otros integrantes del equipo de realización estuvieron presentes en la sala vedadense de 23 y L, como la directora de producción Adriana Moya; el editor Octavio Crespo y el actor Denys Ramos, quienes dialogaron con los espectadores sobre los desafíos de llevar esta historia a la pantalla grande.

Calle 232 podrá verse en la pantalla del cine Yara hasta el próximo 20 de septiembre, en las jornadas de viernes, sábado y domingo, siempre a las 5.00 p. m.; después seguirá su recorrido por las provincias cubanas, hasta completar su circuito de exhibición y propiciar que un amplio número de espectadores puedan apreciar esta obra.

El largometraje cuenta, además, con las actuaciones de Luis Ángel Batista, Isabel Santos y Chaveli Díaz, en los papeles principales; reparto al que se suman los actores Reytel Oro y Andrea Doimeadiós, en una propuesta que combina el drama humano con una reflexión profunda sobre la responsabilidad colectiva y el cuidado de los más vulnerables. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)