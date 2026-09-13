Cubana Roxana Gómez es séptima en final de Ultimate de Atletismo

Budapest, 13 sep.- La cubana Roxana Gómez entró séptima de la meta de los 400 metros del Campeonato Ultimate de Atletismo en Budapest, Hungría, en prueba ganada por la favorita dominicana Marileidy Paulino.

Roxana recorrió la distancia en 50.21 segundos y cerró así un año de consolidación en la élite, en la que le tocó ser parte de varios momentos importantes como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en los que consiguió medalla de plata.

La recordista cubana de la vuelta al óvalo comparte entrenamientos con la propia Paulino -indiscutible reina de la especialidad en estos momentos- y junto a ella intervino también en varias fases de la Liga del Diamante y otros mítines internacionales.

Paulino se impuso ahora en la capital húngara con 49.07 segundos y dejó como segundas y tercera a la noruega Henriette Jaeger (49.28) y la jamaicana Nickisha Pryce (49.56).

Aunque en este certamen no se reparten medallas, solo premios en dinero por las ubicaciones en cada final, con 150 mil dólares como atractivo para cada ocupante del primer lugar.

Este domingo la atención cubana se centrará en el triple salto con tres de sus exponentes en competencia: Leyanis Pérez, Liadagmis Povea y Davisleydi Velazco. Esta última de vuelta a la representación de la federación cubana luego de asistir a varios eventos de manera independiente. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)