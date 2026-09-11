Electricidad y electrónica, disciplinas que marcan la vocación de joven técnico santacruceño

Santa Cruz del Sur, 11 sep.- Leodan Frías García al concluir los estudios de Técnico Medio en Economía se incorporó a trabajar en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Organización Básica Eléctrica (OBE) de Santa Cruz del Sur. Con solo 19 años formó parte del área Comercial de la entidad en la atención a los clientes.

Luego se desempeñó como económico de la OBE por largo tiempo, hasta que tuvo la oportunidad de ocupar el cargo de jefe de operaciones. Con el quehacer de experimentados linieros revisa cualquier desperfecto en los transformadores de distribución, tan difícil de reemplazar en la actual situación provocada por el agresivo bloqueo imperialista.

Explicó que de ocurrir roturas en alguno de los equipos mencionados se busca como alternativa restablecer cuanto antes el servicio al área residencial afectada al hacer nueva instalación en bancos de transformadores con la capacidad requerida, que garantice satisfacción al pueblo en las horas sin apagón.

El joven santacruceño Frías García declaró que siempre ha sentido vocación por la parte eléctrica y la electrónica. La tarea como jefe de operaciones de la UEB Organización Básica Eléctrica es muy técnica. Requiere sobre todo de muchos cálculos. Al poner un transformador a disposición de determinada cantidad de clientes hay que conocer el consumo real, a fin de que el esfuerzo colectivo resulte óptimo.