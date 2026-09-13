En desarrollo sistema de diagnóstico asistido por IA para nódulos tiroideos en Matanzas

La Habana, 13 sep.- El Sistema de Diagnóstico Asistido por Inteligencia Artificial (IA) para Nódulos Tiroideos, con desarrollo a cargo del Parque Científico Tecnológico de Matanzas, actualmente en fase inicial, avanza dispuesto en 2027 venidero a potenciar la innovación tecnológica en el sector biomédico en Cuba.

Danay Suárez Toledo, especialista de investigación y desarrollo de la sociedad mercantil, explicó que este proyecto surge a partir de la necesidad de optimizar la estratificación de riesgo de malignidad en pacientes con enfermedades nodulares tiroideas y complementar la labor del personal de la salud.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Suárez Toledo destacó la importancia de la iniciativa, aún en su fase inicial, para la reducción del tiempo de espera del diagnóstico, la optimización de recursos y mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como para evitar procedimientos innecesarios.

Rubén Rodríguez Tabares, especialista en segundo grado de Endocrinología en el Hospital Militar Clínico Quirúrgico Docente Mario Muñoz Monroy, ofreció sus conocimientos en función de lograr una herramienta, coherente con las necesidades del personal médico, refirió.

Un primer paso para los pacientes es la realización del ultrasonido, cuyo resultado en ocasiones no depende solo del equipo, su calidad o los conocimientos médicos, sino de la experticia del radiólogo y otros factores externos; con esta aplicación, buscamos entonces, mejorar la precisión diagnóstica enfatizó.

Este sistema supone una oportunidad para lograr la soberanía tecnológica, aprovechar el potencial de nuestros profesionales y convertir las barreras que hoy nos impiden acceder a sistemas de este tipo en el mundo, en motor impulsor, resaltó.

La herramienta basada en IA, dirigida a analizar a partir de la propia imagen del ultrasonido características clave como forma y ecogenicidad del nódulo, fomenta además la relación entre el Parque Científico Tecnológico de Matanzas e instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Universidad de Ciencias Médicas , finalizó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)