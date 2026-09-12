Lula lidera encuesta para elecciones presidenciales de Brasil

Brasil, 12 sep.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, registra 39 por ciento de intención de voto frente al 35 por ciento del senador Flávio Bolsonaro para la primera vuelta electoral, según una nueva encuesta difundida.

El escritor Augusto Cury, del partido Avante, aparece con seis por ciento, seguido por el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, con cuatro, y Renan Santos, del partido Misión, con tres, indicó el sondeo de Datafolha

A su vez, el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, del Partido Nuevo, alcanza dos por ciento, mientras Samara Martins, de Unión Popular, Edmilson Costa, del Partido Comunista Brasileño, Clariana Barão, de Democracia Cristiana, y Rui Costa Pimenta, del Partido de la Causa Obrera, registran uno por ciento cada uno.

Un seis por ciento de los entrevistados afirmó que votaría en blanco o anularía el sufragio, mientras cuatro por ciento se declaró indeciso.

En comparación con el levantamiento anterior, divulgado el 3 de septiembre, Lula avanzó un punto, de 38 a 39 por ciento, mientras Flávio Bolsonaro pasó de 33 a 35.

Cury, en cambio, retrocedió dos puntos después de haber alcanzado ocho por ciento en aquella medición.

Para una eventual segunda vuelta, Lula obtiene 46 por ciento y Flávio Bolsonaro 44 por ciento, resultado que se mantiene dentro del margen de error de dos puntos porcentuales para más o para menos.

La encuesta Datafolha, encargada por el diario Folha de S. Paulo y TV Globo, entrevistó a dos mil dos electores entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre en 125 municipios.

El sondeo se realizó en medio de la crisis del Supremo Tribunal Federal (STF), marcada durante los últimos días por decisiones divergentes y acusaciones entre ministros, además de actuaciones relacionadas con el caso Banco Master.

Sin embargo, el trabajo de campo concluyó antes de que se conociera este viernes que Flávio Bolsonaro figura formalmente como investigado en el caso relacionado con el filme Dark Horse y de que se divulgara el levantamiento del secreto sobre documentos de esa investigación, apuntó Folha.

La propia encuesta señala así una limitación temporal para evaluar el posible efecto de esas revelaciones sobre las intenciones de voto, debido a que ocurrieron después del cierre de las entrevistas.

El senador ya había intentado vincular públicamente a Lula con el ministro Alexandre de Moraes durante los actos del Día de la Independencia, el 7 de septiembre, mientras el mandatario enfrenta un escenario de disputa política en torno a la actuación del STF.

La investigación sobre el filme “Dark Horse” involucra además al exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, y a recursos destinados a la producción de esa película sobre el expresidente Jair Bolsonaro. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)