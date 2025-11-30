Finalizó en Bakú Conferencia Mundial de Telecomunicaciones

En el evento, que contó con la asistencia de más de mil 900 delegados de 152 naciones. La delegación cubana estuvo encabezada por la viceministra de Comunicaciones, Ailyn Febles.

Durante dos semanas de trabajo, gobiernos, autoridades reguladoras y partes interesadas debatieron sobre el futuro digital para el próximo periodo 2026-2029.

En el contexto de la conferencia, los delegados adoptaron la Declaración de Bakú y el Plan de acción donde se definen las prioridades e iniciativas para el futuro del desarrollo digital en el próximo período.

En esta ocasión los esfuerzos prestarán mayor atención a los países menos adelantados, naciones en desarrollo sin litoral y países y pequeños estados insulares en desarrollo.

La cita, organizada por la UIT y acogida por el gobierno de Azerbaiyán, definió además las prioridades e iniciativas regionales para los próximos cuatro años del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT.

Como parte de la agenda de trabajo, la delegación cubana sostuvo encuentros con el director del Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, Cosmas Zavazava y con la secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Doreen Bogdan-Martin.

En esas reuniones las partes destacaron el buen estado de las relaciones y confirmaron la voluntad común de continuar fortaleciendo la colaboración, así como se interesaron en conocer el avance de Cuba en materia de Inteligencia Artificial, y destacaron el apoyo y la participación activa del país caribeño como Estado miembro de la UIT. (Tomado de Prensa Latina)