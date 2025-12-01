Cuba muestra avances en la lucha contra el VIH

La Habana, Cuba. – Eliminar el estigma y la discriminación que aún afectan a las personas que viven con la enfermedad son metas que convocan en el Día mundial de respuesta al VIH Sida.

En Cuba, más de 35 mil personas viven con VIH, cifra que se mantiene en un control estable gracias a la efectividad del programa nacional, que reporta una sostenida reducción tanto de las nuevas infecciones como de la mortalidad por esta causa.

Así lo informó la doctora Jacqueline Sánchez, responsable de la Estrategia de Control de Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud Pública, quien destacó que la Isla presenta buenos resultados en indicadores que impactan directamente en este problema de salud.

La funcionaria expuso que la cifra anual de personas diagnosticadas con el virus disminuyó a 1708, mientras que el número de fallecimientos bajó a 114. (Tomado de Radio Reloj)