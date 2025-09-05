Mapeo global marca zonas más vulnerables a contaminación por plásticos

El Pacífico Norte y el Atlántico Norte e Índico están entre las zonas más vulnerables a la contaminación por plásticos, según plantea hoy un nuevo mapeo global desarrollado por científicos de la Universidad de Tulane.

Esta evaluación publicada recientemente en Nature Sustainability se enfoca en la acumulación de plástico en los océanos y los riesgos ecológicos que conlleva este fenómeno.

Alerta que en no pocas ocasiones los desafíos no solo están donde los plásticos se acumulan y pueden verse, sino también en sitios donde estos desechos se superponen con una importante vida marina y contaminantes.

Los investigadores resaltan la necesidad de priorizar la limpieza y la prevención no solo en áreas ríticas de contaminación, sino también en regiones donde la vida marina es más vulnerable. (Tomado de Cubasí)