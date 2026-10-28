Bronce para Luis Orta en Mundial de Luchas Astaná 2026

La Habana, 28 oct.- El monarca olímpico y del orbe Luis Orta (67 kg), del estilo grecorromano, aseguró este martes medalla de bronce, en el Campeonato Mundial de Luchas que tiene lugar en Astaná, Kazajistán.

Orta comenzó la exhibición de sus pases atrás y derribos hace una fecha, con una victoria por superioridad técnica (9-0) ante el argelino Fayssal Benfredj, y luego venció 12-8 al georgiano Diego Chkhikvadze, para avanzar a cuartos de final.

Pero en esa instancia, cedió 4-6 ante el uzbeko Aytjan Khalmakhanov, número dos del ranking mundial y campeón del orbe de 2025, quien llegó a la final y le «arrastró» a la fase de repesca.

Ahí, en la jornada de este lunes, venció 7-4 al estadounidense Otto Black (7-4). Por el tercer escaño superó al armenio Slavik Galstyan, segundo lugar del escalafón del orbe, y a quien ya había superado, igualmente en busca del tercer puesto, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la jornada eliminatoria, compitieron también Kevin de Armas (63 kg) y Daniel Gregorich (87 kg), quienes quedaron fuera en sus primeros combates.

De Armas perdió 1-6 ante el finlandés Tino Ojala, y Gregorich cayó 5-9 frente al egipcio Mohamed Elsayed.

Este martes, las luchadoras libres cubanas Greili Bencosme (50 kg) y Milaimis Marin (76 kg), perdieron en sus primeros combates.Bencosme cedió 0-5 contra Morgan Turner, de Estados Unidos, en tanto Milamis cayó 4-14 frente a la turca Kadriye Kocak. (Tomado de JIT)