Camilo Cienfuegos, sonrisa victoriosa

Santa Cruz del Sur, 28 oct.- Camilo Cienfuegos Gorriarán, el Comandante que fuera leal a Fidel hasta los últimos segundos de su existencia, es sonrisa victoriosa en el mar.

Su intrépida forma de ser frente a un mal tiempo, se negó a creer que la avioneta en que viajaba de Camagüey a La Habana en 1959 no tuviera la potencia necesaria para enfrentar la tempestad y el fuerte viento, si era conducida por un hábil piloto.

No se sabe dónde están tus restos, pero cada 28 de octubre los cubanos echan flores en ríos, mares y arroyos para homenajearte por el bello legado que dejaste.

El pueblo cubano continúa apegado a tu historia de lucha tan rebelde e indetenible, cubierta de melena, barba, uniforme verdeolivo, fusil en ristre y sombrero alón. Jamás estás distante porque eres presencia necesaria.

En estos tiempos en que el imperialismo busca pretextos y amenaza continuamente en agredir a la Cuba que tanto amaste, arriesgando la vida desde el desembarco del yate Granma, junto a los demás 81 compañeros de lucha comandados por Fidel; tu voz, Camilo, vibra fuerte y clara como en tu último discurso en que declamaste enardecido estrofas del poema Mi bandera de Bonifacio Byrne.

En cualquier parte de la geografía marítima que te encuentres, Señor de la Vanguardia, Héroe de Yaguajay, te llegarán siempre las expresiones de firmeza de este pueblo heroico, siempre decidido a no perder la independencia, soberanía y libertad por la que tanto sacrificio demostraste.

Cada día hay mucho que hacer en perpetua unidad cambiando todo cuanto sea necesario, sin perder la esencia socialista. (Foto: tomada de Presidencia Cuba)