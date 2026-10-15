Vegueros siguen imbatibles en el béisbol cubano

La Habana, 15 oct.- Los Vegueros de Pinar del Río sumaron este miércoles su octava victoria consecutiva en la 65 Serie Nacional de Béisbol de Cuba, en el inicio de los terceros duelos particulares.

La novena pinareña encontró en Luis Pablo Acosta al hombre que abrió el camino al éxito, con un jonrón con las bases llenas en el primer episodio, que encaminó el triunfo por 5-2 ante los Cazadores de Artemisa en el estadio 26 de Julio.

Desde el montículo, Frank Denis Blanco sostuvo la ventaja durante cinco entradas y dos tercios, en los que permitió dos carreras, para apuntarse la victoria y mantener a los occidentales en lo más alto de su zona con balance de ocho triunfos y un revés.

En el otro extremo del país, las Avispas de Santiago de Cuba debieron emplearse a fondo para superar 9-8 a los Alazanes de Granma en el Guillermón Moncada, donde Yoelquis Guibert sacudió dos cuadrangulares y llegó a siete en el campeonato.

Yoel Yanqui y Jeison Martínez también se llevaron las cercas por los anfitriones, mientras Alfredo Despaigne celebró su debut con el uniforme granmense mediante un vuelacercas que no bastó para evitar la derrota.

Los Cachorros de Holguín doblegaron 5-2 a los Indios de Guantánamo en el Nguyen Van Troi, con Lázaro Cedeño como figura ofensiva gracias a un doble, un jonrón y dos carreras impulsadas.

La jornada dejó además un contundente nocaut de Villa Clara, que blanqueó 10-0 a los Cocodrilos de Matanzas en el Augusto César Sandino, apoyada en las siete entradas de José Carlos Quesada.

Ciego de Ávila también celebró desde el montículo y el bate al vencer 4-0 a Sancti Spíritus, con la cuarta victoria de Yunier Batista y un triple de Fernando de la Paz que despejó las bases durante el decisivo racimo de cuatro anotaciones en el noveno capítulo.

En el Nelson Fernández, Mayabeque frenó la marcha de los Elefantes de Cienfuegos con un triunfo de 9-6 que puso fin a la cadena de cuatro éxitos de los sureños, mientras Camagüey salió airoso 7-6 frente a Las Tunas en un duelo resuelto por el doble de Luis Antonio Pérez, que dejó tendidos a los visitantes.

Los Toros contaron también con cuadrangulares de Hubert Sánchez y Alexander Ayala, en tanto Jean Lucas Baldoquín aportó uno por los Leñadores, incapaces de completar la remontada.

Industriales cerró el programa con un nocaut de 12-1 sobre los Piratas de La Isla en el Cristóbal Labra, donde Remberto Barrero dominó desde la lomita y Bryan González, Ariel Hechavarría y Yoangel La O aportaron sendos jonrones a la ofensiva capitalina.

Por los derrotados, Frank David González disparó su séptimo cuadrangular del campeonato y se mantuvo en la vanguardia de ese apartado.

Con estos resultados, Pinar del Río encabeza la Zona Occidental con 8-1, seguido por Matanzas (6-3), Cienfuegos e Industriales (5-4), Artemisa y Mayabeque (4-5), Villa Clara (3-6) y La Isla (1-8).

Santiago de Cuba lidera la Zona Oriental con balance de 7-2, escoltado por Ciego de Ávila (6-3), Sancti Spíritus, Granma y Holguín (5-4), Las Tunas (4-5), Camagüey (3-6) y Guantánamo (1-8). (Tomado de Prensa Latina)