Hospital Amalia Simoni acumula 67 años de servicio a la salud camagüeyana

Camagüey, 28 oct.- En sesión de trabajo con el comité organizador de la jornada por el aniversario de la fundación del Hospital Provincial Clínico-Quirúrgico-Docente Amalia Simoni, se aprobó la estructura general de las actividades bajo el eslogan 67 salvando vidas, iniciativa que marcará la celebración institucional prevista del 23 al 27 de noviembre próximo.

Como resultado del análisis colectivo el programa quedó dividido en tres grandes jornadas temáticas: una dedicada a la ciencia y la investigación, otra orientada a la administración y una de carácter conmemorativo.

Esta concepción responde a la necesidad de fortalecer la organización y garantizar una distribución equilibrada de las actividades en un contexto de profundas transformaciones y nuevos desafíos para el sistema de salud.

Durante los intercambios se destacó, además, el aniversario que cumple el proyecto comunitario Alegría y Esperanza, iniciativa de profundo sentido humano que mantiene una labor sostenida en favor de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad social.

En este contexto se abordó la solicitud presentada al Consejo de la Administración y a la Dirección Municipal de Salud en Minas para el desarrollo de una actividad especial en el Hogar de Ancianos del Consejo Popular Lugareño.

Con el esfuerzo conjunto de trabajadores, organizaciones y estudiantes la jornada 67 salvando vidas aspira a convertirse en un espacio de intercambio, reconocimiento y participación a la altura de la historia y la responsabilidad social que definen a esta casa asistencial. (Texto y foto: Meyler Ramírez Rodríguez/estudiante de Periodismo) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)