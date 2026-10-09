Brasil: Lula llama a defender soberanía durante movilización de campaña

Brasilia, 9 oct.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó hoy a defender la democracia y la soberanía nacional durante una movilización de miles de personas en el Distrito Federal, como parte de su campaña para el balotaje.

Acompañado por simpatizantes y por Leandro Grass, candidato del Partido de los Trabajadores al gobierno del Distrito Federal (DF), Lula retomó sus actividades públicas con una caminata por Ceilândia, región administrativa de Brasilia, tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta del 4 de octubre.

Es necesario ganar esta elección para continuar protegiendo al pueblo brasileño, afirmó el mandatario, quien lanzó críticas contra el bolsonarismo y cuestionó que quienes quieren despojar al país de sus recursos puedan gobernarlo.

Lula contrapuso el uso de la bandera brasileña durante la movilización con el de la estadounidense por parte de sus adversarios, y sostuvo que su compromiso es defender la soberanía nacional, no entregarla.

Además, el mandatario reiteró su apoyo al fin de la escala laboral 6×1 –seis días de trabajo por uno de descanso a la semana-, una reivindicación de los sindicatos y trabajadores brasileños.

El acto estuvo marcado también por las reivindicaciones sociales y la defensa de las políticas públicas.

Denise Barreto, una de las participantes, declaró a Prensa Latina que es fundamental reelegir al presidente para mantener el avance económico, generar empleos y garantizar el acceso a la vivienda, los alimentos y una vida digna.

Por su parte, Isabelly Benatto destacó la gestión de Lula en sectores como la educación y la salud, y expresó su rechazo a un eventual gobierno de derecha, al defender la continuidad de un proyecto político que, en sus palabras, permita al país avanzar.

Él es el único presidente que toma decisiones sobre la relación con el resto del mundo, que nunca tuvo problemas para cerrar acuerdos de largo alcance; una persona que, a pesar de no haber terminado sus estudios, es el mejor presidente que Brasil ha tenido, manifestó.

Luiz Tavares, otro de los asistentes, vinculó la reelección con la garantía de acceso a la educación, la salud y las políticas sociales. También reivindicó la unidad latinoamericana frente a Estados Unidos y criticó la política del presidente estadounidense, Donald Trump.

La caminata constituyó el primer acto público del jefe de Estado en la campaña del segundo turno, previsto para el 25 de octubre.

El presidente busca revertir el resultado inicial ante al senador Flávio Bolsonaro, quien en la primera vuelta presidencial obtuvo el 47,03 por ciento de los votos válidos, frente al 45,16 de Lula, una diferencia de poco más de 2,2 millones de sufragios.

La movilización en Ceilândia también respaldó a Grass, que disputará el cargo de gobernador del DF con la actual jefa del gobierno capitalino, Celina Leão, en la segunda vuelta de las elecciones locales. (Tomado de Prensa Latina)