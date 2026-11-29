Ciego de Ávila, 29 nov.- El Centro de Ingeniería Ambiental y Biodiversidad de Ciego de Ávila (CIBA-CA) desarrolló el bioproducto ME Biohumedal – 01, cultivo de microorganismos eficientes de origen natural que mejora la fertilidad de los suelos, acelera el crecimiento de las plantas y aumenta el rendimiento en sembrados.

Este biofertilizante, compuesto por una mezcla compatible de bacterias fotosintéticas y lácticas, levaduras y hongos de fermentación se presenta en dos estados: líquido (listo para diluir) o sólido (inoculado en materiales secos como cascarilla o humus de lombriz).

De acuerdo con la información divulgada por el CIBA-CA, la aplicación ofrece beneficios integrales: en el suelo mejora la estructura de las partículas, reduce la compactación y solubiliza los nutrientes, además de suprimir microorganismos patógenos mediante competencia natural.

Mientras, en las plantas acelera la germinación, incrementa el vigor de tallos y raíces, y promueve una floración y fructificación óptimas, explicó el biotecnólogo Lázaro Rodríguez, especialista del Laboratorio de Ensayos Ambientales del CIBA-CA.

Agregó que el uso de microorganismos eficientes tiene un impacto positivo en el medioambiente al eliminar malos olores asociados a gases como el metano y el ácido sulfhídrico; y acelera el proceso de compostaje a una tercera parte del tiempo convencional.

Roberto González, pequeño agricultor del municipio de Morón, confirmó los beneficios de este bioproducto tras utilizarlo para controlar una plaga en cultivos de frijol y maní, donde también apreció que el proceso de fructificación transcurre sin dificultades.

De igual forma, destacó la rapidez en la germinación y la vitalidad de las plantas de frijol que crecen en otra parcela de su finca.

El productor moronense agradeció, además, el asesoramiento de directivos, investigadores y especialistas del CIBA-CA para la aplicación y uso eficiente del biofertilizante, además de las visitas a su área productiva para comprobar los resultados.

Yamilé Jiménez Peña, directora del referido centro científico, subordinado a la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, subrayó que de esta manera reafirman el compromiso con el desarrollo sostenible en un sector priorizado como la agricultura y mantienen las tradicionales líneas investigativas que respaldan la producción de alimentos. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)