Camagüey: Derbis Lanzas y su “flechazo” con la rehabilitación física

Camagüey, 10 oct.- Derbis Lanzas Zayas, especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni, representa la pasión y entrega de una generación de profesionales que hacen de la salud una vocación.

Durante la etapa estudiantil se sintió atraído por varias especialidades como la Gastroenterología y la Endocrinología, sin embargo, al convertirse en especialista en Medicina General Integral, encontró en la Rehabilitación el camino definitivo, reforzado por un diplomado que marcó el rumbo profesional.

Su misión en Venezuela fue un punto de inflexión, allí descubrió un amor absoluto por la especialidad, un “flechazo” que lo llevó a entregarse por completo a la atención de pacientes con limitaciones físicas.

Para él recuperar la movilidad, aliviar el dolor y devolver esperanza es la mayor gratificación. El pasado año, frente al reto del chikungunya, vivió la experiencia de ver a pacientes aliviados gracias a la terapia para confirmar la importancia de su labor.

Hoy, además de atender con humanidad y sensibilidad, se prepara para asumir la categoría de docente con el propósito de formar a nuevas generaciones de especialistas.

La historia de Derbis Lanzas Zayas es la de un médico que resume su vocación en dos palabras: amor y sensibilidad; mientras asume el reto de crecer, multiplicar saberes y sembrar esperanza en cada paciente y estudiante que se forme bajo su guía. (Texto y fotos: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)