​Nov, 2026.- Élida García García demostró inteligencia y tenacidad en el sector de las obras hidráulicas. Residente en Santa Cruz del Sur, ella aplicó con eficiencia en la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria.

​Fue intenso el quehacer de esta técnica, con el apoyo de otros compañeros de faena, desde 1975 hasta 1984, año en que le llegó la jubilación solicitada. Pero, aunque ha transcurrido el tiempo, no ha olvidado todo cuanto aportó a pie de obra.

​Antes de utilizar la arena y los áridos para elaborar las losas prefabricadas destinadas al levantamiento de viviendas u otro tipo de edificaciones, se definía la resistencia del material según las dosificaciones establecidas, empleando las llamadas probetas, en las que se realizaban las pruebas correspondientes durante una semana o más.

​Comentó orgullosa su participación en la ejecución de varias presas. Mencionó La Muñoz, en la zona de San Gerónimo, perteneciente al municipio de Florida; La Durán y La Jía, en áreas de la demarcación de Vertientes; y Najasa Dos, ubicada en el entorno de La Jagua, en estos predios camagüeyanos.

​García García resaltó que, como técnica del sector de obras hidráulicas de la provincia, fue seleccionada en aquella etapa para trabajar en la construcción de una parte del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Máximo Gómez Báez. Declaró que, aunque la tarea que llevó a cabo exigía embarrarse de cemento, la considera útil y necesaria.

​Historias como la suya evidencian el valor estratégico de la labor constructiva, base indispensable para el desarrollo económico, el abasto de agua y el bienestar social de las comunidades. Asimismo, reflejan el aporte sostenido y decisivo de las mujeres en los más diversos sectores de la vida en Cuba, donde su preparación, constancia y entrega han dejado una huella imborrable.