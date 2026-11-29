Camagüey, 29 nov.- La Cámara de Comercio de Camagüey-Ciego de Ávila convoca al Taller Rutas del Comercio: Importar y Exportar desde Cuba, un espacio de capacitación dirigido a empresas estatales y nuevos actores económicos de la región.

Según informó a la Agencia Cubana de Noticias Iris Dalia Jiménez Valero, directora de la asociación en el territorio, el evento se realizará el próximo 23 de diciembre, a las 9:00 a. m., en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, de la ciudad agramontina.

Precisó que el taller se organiza en coordinación con la Dirección del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y Desarrollo Territorial en la provincia de Camagüey, la Aduana General de la República, la Dirección de Justicia, y es auspiciado por la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba.

El objetivo fundamental está centrado en trazar rutas claras y abrir mercados para nuestros productores y empresarios, comentó.

A su vez, persigue que tanto el sector estatal como las nuevas formas de gestión no estatal conozcan de primera mano los procedimientos, normativas y logística necesarios en pos de insertarse de manera exitosa en el comercio internacional, manifestó.

El encuentro busca dotar a los participantes de las herramientas necesarias para gestionar operaciones de comercio exterior, un paso estratégico dentro de la economía local y la diversificación de los mercados.

Las inscripciones estarán abiertas del 4 al 11 de diciembre venideros, en la sede de la Cámara de Comercio de Camagüey-Ciego de Ávila, ubicada en la calle General Gómez, entre República y Avellaneda, en la capital agramontina, en el horario de 9:00 a. m. a 12:00 m..

El costo de participación es de dos mil pesos en moneda nacional, y se podrá pagar mediante transferencia o en efectivo.

Los interesados en obtener mayor información o formalizar su matrícula dentro del plazo establecido pueden comunicarse al teléfono 52126033.

Bajo la premisa “¡Trazando rutas, abriendo mercados!” la cita se perfila como un espacio clave para el fortalecimiento de la gestión comercial y el desarrollo económico de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)