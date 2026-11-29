Esmeralda, Camagüey, 29 nov.- La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en este municipio mantiene una labor sistemática en favor de la equidad de género y la prevención de la violencia, con el propósito de consolidarse como un espacio seguro para las personas que necesiten orientación, apoyo y acompañamiento.

La organización trabaja para que las víctimas acudan con la confianza de que recibirán la atención adecuada. Tanto mujeres como hombres pueden acercarse a la institución y solicitar ayuda para enfrentar y superar situaciones de vulnerabilidad o violencia.

Entre sus principales funciones también se encuentra el acompañamiento durante el proceso de recuperación y reinserción social. Para ello, cuenta con espacios especializados, como la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia y la Consejería, donde se ofrecen atención, orientación y seguimiento a quienes lo necesiten.

En el municipio, la FMC desarrolla una labor constante en defensa de la plena igualdad de las mujeres y promueve su participación en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Asimismo, desempeña un papel activo en la prevención y eliminación de las manifestaciones de discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual o creencias religiosas.

Entre las acciones impulsadas por la organización sobresalen la prevención de la violencia, la atención social y la orientación a las familias. También desarrolla actividades investigativas y divulgativas que contribuyen a fortalecer la educación, ampliar la información y promover valores de igualdad, respeto y solidaridad entre las mujeres y los integrantes de las familias.

A través de estas iniciativas, la FMC reafirma su compromiso con la protección de los derechos, el bienestar y la participación plena de las mujeres en la sociedad. (Anna Lilian López Cervantes/Radio Esmeralda) (Foto: Tomada de Internet) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)