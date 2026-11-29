La Habana, 29 de nov.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz envió una carta de felicitación a los combatientes de las Tropas Especiales (TE) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dada a conocer durante el acto político y la ceremonia militar por el aniversario 40 de su fundación, según informó el perfil institucional en Facebook del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la fuente, las TE son hoy el resultado del proceso iniciado para el perfeccionamiento y fortalecimiento de la capacidad combativa del país, como consecuencia de la Doctrina Militar de la Guerra de Todo el Pueblo que, en febrero de 1987 se fortaleció con el primer curso de cadetes en la Escuela Nacional de Tropas Especiales de las FAR.

Durante estos 40 años, refiere la publicación, han cumplido importantes tareas de carácter estatal, de apoyo al Ministerio del Interior y en interés de las propias misiones de las FAR, lo que las ha hecho merecedoras del respeto y la admiración de todo el pueblo.

El texto destaca que los combatientes de las TE se caracterizan por su honradez, sencillez, voluntad de acero, espíritu de sacrificio, compañerismo y solidaridad humana, y siempre están dispuestos a dar la vida en la defensa de la patria.

El acto fue presidido por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Héroe de la República de Cuba, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR.

En su misiva, el General de Ejército Raúl Castro Ruz subrayó que el cumplimiento de gloriosas misiones internacionalistas constituye una de las páginas imborrables de la historia combativa de las TE, que han estado siempre entre las primeras en brindar su ayuda solidaria a los pueblos hermanos.

Asimismo, señaló que la sangre generosa de sus fundadores, héroes, mártires y combatientes abonó el camino y que hoy el recuerdo de su ejemplo es la más preciada motivación para seguir garantizando la obra de ellos.

Por la importancia del documento, se reproduce a continuación el contenido íntegro de la carta:

A los combatientes de las Tropas Especiales:

En los próximos días estaremos celebrando el aniversario 40 de la fundación de las Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, resultado de la culminación del proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento de la capacidad combativa de la nación.

En todos estos años es digno destacar el trabajo realizado en la materialización de la doctrina de la “Guerra de Todo el Pueblo”, su participación en importantes misiones combativas y el apoyo siempre oportuno a nuestro pueblo ante los fenómenos naturales.

El cumplimiento de gloriosas misiones internacionalistas constituye una de las páginas imborrables de la historia combativa de las Tropas Especiales, que ha estado siempre entre las primeras en brindar su ayuda solidaria a pueblos hermanos.

La sangre generosa de sus fundadores, héroes, mártires y combatientes abonó el camino y hoy el recuerdo de su ejemplo es nuestra más preciada motivación para seguir garantizando la obra iniciada por ellos.

En este nuevo aniversario, los felicito por los resultados alcanzados y les ratifico nuestra confianza en que los combatientes de las Tropas Especiales sabrán defender la obra de la Revolución y, como siempre, alcanzar la victoria.

Un fuerte abrazo, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

(Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) (Fotos: Roberto Garaicoa Martínez)