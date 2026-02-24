Contribuyen desde la ciencia a soberanía alimentaria en Holguín

Holguín, Cuba.- Un proyecto encaminado a fomentar la producción de alimentos sobre bases sostenibles y aplicando la ciencia impulsa la Universidad de Moa, Doctor Antonio Núñez Jiménez en la provincia de Holguín.

Carlos Alberto Leyva Rodríguez, coordinador del programa, señaló que potenció el uso de fertilizantes como agrominerales para la agricultura en los municipios seleccionados, entre ellos Sagua de Tánamo y la ciudad cabecera.

Indicó que pretendía realizar la caracterización físico-química de los suelos, con el objetivo de contribuir a su protección mediante trabajos de campo y la aplicación de paquetes tecnológicos dedicados a ese fin.

Holguín cuenta con varios proyectos orientados a impulsar la soberanía alimentaria, donde intervienen las delegaciones de los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Agricultura, así como universidades. (Tomado de Radio Reloj)