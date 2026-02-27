Beneficia Programa cubano de implantes cocleares a cientos de personas

La Habana, Cuba. – El Programa Cubano de Implantes Cocleares, con más de 25 años de creado, ha devuelto la audición a cientos de personas, resaltó Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

La iniciativa, centralizada en el Hospital Pediátrico Borrás-Marfán en La Habana, prioriza la atención a niños para aprovechar la plasticidad cerebral y favorecer su rehabilitación lingüística e inclusión social.

El doctor Antonio Paz Cordovés, presidente de la Sociedad Cubana de Otorrinolaringología, explicó que el dispositivo electrónico implantado reemplaza la función del oído interno dañado y convierte las señales sonoras en eléctricas para que sean interpretadas por el cerebro.

El costo de los dispositivos en el mercado internacional es elevado, pero el Estado cubano asume íntegramente cada procedimiento de manera gratuita y con enfoque multidisciplinario. (Tomado de Radio Reloj)