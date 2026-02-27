Cuba celebra 60 años de Biografía de un cimarrón de Miguel Barnet

La Habana, 27 feb.- La novela Biografía de un cimarrón, del escritor y etnólogo cubano, Miguel Barnet, llega en este 2026 a su aniversario 60 de publicación. A propósito, se le realizó un homenaje en la sala de cine Alfredo Guevara del Colegio Universitario de San Gerónimo de La Habana.

En la cita -que formó parte de las actividades por los 30 años de la Fundación Fernando Ortiz- estuvieron presentes personalidades como Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; además de otros intelectuales de la isla.

La novela homenajeada es considerada una obra de los clásicos donde se fusiona el testimonio y la literatura y que, por su contenido y desde la construcción de sus personajes, ha contribuido a la memoria histórica y sociocultural de Cuba. En Biografía de un cimarrón se distingue el estilo literario rítmico de Barnet, que bebe mucho de la cubanidad expresiva y en la comunicación oral.

A San Gerónimo llegaron -a través de la pantalla virtual- expertos de México, Chile y España que presentaron sus conferencias relacionadas con la novela; los académicos y también amigos del escritor expusieron sus valoraciones muy acertadas en estos tiempos.

En la cita tuvo lugar, además, la proyección de un audiovisual titulado El recorrido del cimarrón que brinda detalles de la vida en las comunidades campestres en las que vivió y explica en qué consiste este recorrido del cimarrón.

El homenaje se tradujo en oportunidad para abundar en este clásico de la literatura cubana y universal que, desde su perspectiva de emancipación cultural, incita a leer e interiorizar con el corazón de Cuba.(Tomado de Radio Cadena Agramonte)