Cuba clasifica en polo acuático femenino a Santo Domingo 2026

La Habana.- CUBA CLASIFICÓ en el polo acuático femenino para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al superar este viernes, 21-7, a Guatemala en el torneo clasificatorio celebrado en la Piscina Olímpica Hernando Botero O’Byrne, de Cali, Colombia.

Sursileidis Haber, con una cuarteta de goles, comandó la ofensiva cubana que innvolucró también, con dos disparos efectivos cada una a Mairelis Zunzunegui, Lidialys Donatien, Caridad Suárez y Aliannis Ramírez.

El conjunto antillano inició su camino en el certamen con victoria sobre Colombia (14-11), apoyado en la experiencia de Zunzunegui y la ofensiva de Suárez; luego las cubanas mostraron contundencia al vapulear, 22-6, a Costa Rica, con cinco anotaciones de Haber y cuatro de Zunzunegui, pero perdió el invicto con Puerto Rico, por 9-10.

El próximo pleito de las cubanas es este sábado en la fase semifinal, desde las 12 del día, ante México. Hoy, a las 7 y 30 de la tarde, los varones, con un éxito y dos derrotas, enfrentan a los ticos, que tienen idéntico balance. Ellos deben ganar ese partido, para continuar con opciones de clasificar a Santo Domingo 2026. (Tomado de Jit)