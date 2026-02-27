Dedican matutino en escuela santacruceña a homenajear a Carlos Manuel de Céspedes

Santa Cruz del Sur, 27 feb.- En la mañana de este viernes estudiantes y educadores de la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes de esta localidad del sur camagüeyano homenajearon al Padre de la Patria en el aniversario 152 de su caída en combate el 27 de febrero de 1874.

Luego de que pioneros colocarán ofrenda floral al busto de José Martí, izaran con solemnidad la enseña nacional mientras cantaban el himno de combate, otros de sus compañeros de estudio en coro hablado evocaron etapas de la vida y otra revolucionaria del indomable jefe mambí.

Una joven educadora resaltó que al homenajear al patriota, se demuestra, como ante los grandes desafíos la continuidad histórica de la Revolución Cubana sigue adelante, también desde las aulas cumpliendo con un proceso docente educativo integrador.

En la jornada el instructor de arte Diosbel Pedrosa cantó en dos momentos Pequeña serenata diurna y Corazón Valiente. Por su parte la pequeña Alejandra Álvarez Linares, alumna de la institución educativa Ignacio Agramonte interpretó la coreografía Ángel para un final.

En el matutino de homenaje a Carlos Manuel de Céspedes, efectuado en la escuela primaria de Santa Cruz del Sur que lleva su nombre, estaban presentes máximos funcionarios de la Dirección General Municipal de Educación y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).