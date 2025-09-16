Bajo la lupa empresa estatal socialista

La Habana, Cuba. Múltiples acciones de control en empresas y entidades relacionadas con la producción agropecuaria se desarrollarán desde este lunes y hasta el 31 de octubre próximo, como parte de la XVII Comprobación Nacional al Control Interno.

El ejercicio responde a las acciones de prevención y control para el año en curso, aprobadas en el Decreto Presidencial 942 de diciembre de 2024, y dirigidas a evaluar el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista en el sector agropecuario.

Se hará énfasis en la gestión administrativa, el uso eficiente y el control de los recursos, y las relaciones contractuales de las formas de gestión no estatal con las empresas del sistema de la Agricultura.

También se comprobará el funcionamiento de las comisiones municipales de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La Constitución de la República establece que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional, desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios, y cumple con sus responsabilidades sociales.

De ahí la importancia del ejercicio para evaluar la marcha e implementación de las medidas, las disposiciones y las normas establecidas que permitan mejorar la eficiencia en la gestión administrativa.

Las acciones previstas en la XVII Comprobación Nacional al Control Interno incluyen auditorías de cumplimiento en la mayoría de las entidades seleccionadas, inspección de la Contraloría y comprobaciones especiales en las entidades suministradoras.

Como en años anteriores, se ejecutarán las fases de planeación, ejecución e información al Consejo de Dirección y a los trabajadores de los resultados en cada una de las acciones.(Tomado de Radio Reloj)