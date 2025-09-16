Ajedrecista cubano confirmado para torneo Leyendas y Prodigios

La Habana.- LUEGO de imponerse en el Abierto de Ajedrez de Moratalaz, el cubano Omar Almeida estará desde este miércoles en un fuerte torneo cerrado en la propia ciudad de Madrid, en España.

El certamen lleva por nombre Leyendas y Prodigios, tendrá un formado de todos contra todos y los convocados se sitúan en dos bandos opuestos en cuanto a edades y experiencias ante los tableros.

Seis maestros con muchas horas dedicadas al Juego Ciencia, como el propio Omar o el conocido peruano Julio Granda enfrentarán a cuatro jóvenes considerados entre los más talentosos del panorama actual como es el caso del argentino Faustino Oro.

Con solo 11 años y dueño ya del título de Maestro Internacional, Oro es apodado el Messi del Ajedrez y cuenta con una creatividad sin límites cuando de conseguir buenas partidas se trata.

La china Lu Miaoyi, de 15 años y segunda del ranking entre las jueveniles, el español Diego Macías y el también argentino Ilan Schnaider completan los escogidos entre los prodigios.

Entre los experientados el grupo se completa con los españoles José Fernando Cuenca, Alan Pichot y David Lariño, y el venezolano Pedro Martínez.

En cuanto a la reciente actuación de Omar, venció en el Abierto de Moratalaz con 7,5 puntos de nueve posibles. Superó por media raya al español Daniel Quispe y el boliviano Daniel Pinto, quienes se ubicaron segundo y tercero, por ese orden, tras aplicarse el sistema de desempate.

También en suelo español hay presencia cubana en el Abierto de Sestao, en el País Vasco, y es Carlos Daniel Albornoz el mejor situado en el lugar 10 con 4,5 puntos luego de seis rondas.

El mexicano Sion Radamantys Galavis ocupa la primera posición entre los más de 200 participantes, dueño de cinco unidades y mejor desempate. (Tomado de Jit)