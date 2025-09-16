Próxima la edición 34 del Salón de Artes Visuales Fidelio Ponce de León

CAMAGÜEY.-Con 45 obras de 35 artistas provenientes de Santiago de Cuba, Las Tunas, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, La Habana y Camagüey, esta ciudad será escenario de la 34 edición del Salón de Artes Visuales Fidelio Ponce de León, previsto del 17 al 20 de septiembre.

La cita reafirma su condición de espacio plural y diverso para el arte contemporáneo en la región, según informó Alfredo Fuentes, especialista del Consejo Provincial de las Artes Plásticas.

Junto a la muestra de obras individuales —una de las principales categorías del evento— se recibieron cinco proyectos curatoriales, aunque solo dos de ellos serán exhibidos.

El jurado de admisión estuvo integrado por artistas y especialistas de prestigio como Joel Besmar Nieves, José Antonio Hechavarría, Juan Carlos Mejías Ruiz, Yazmín Rodríguez Castañeda y el propio Fuentes.

El programa se inaugurará el miércoles 17 en la Academia de las Artes Vicentina de la Torre, con un encuentro entre invitados y estudiantes, así como talleres de creación. Ese mismo día abrirá la exposición colectiva de alumnos de la Academia y, en la noche, la muestra competitiva I en la Galería República 289.

El jueves y el viernes se desarrollarán las sesiones teóricas en el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, con conferencias de Ossaín Raggi, Duniesky Martín, Levi Orta, Omar Estrada, Adela García Yero y Juan Carlos Mejías Ruiz, que abordarán la fotografía, el cine, la curaduría y el vínculo entre ciudad y artes plásticas.

En paralelo se inaugurarán exposiciones personales y colectivas en las galerías La Nueva Musa, Larios, Julián Morales, Alejo Carpentier y Midas, además de presentaciones en el proyecto sociocultural Cartón Creativo.

La jornada final, el sábado 20, incluirá la exposición “Nueva cerámica camagüeyana” y la clausura con premiaciones en el Restaurant Sabor y Arte. (Tomado de Adelante Digital)