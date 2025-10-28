Autoridades políticas y gubernamentales intercambian con poblares santacruceños de comunidad La Playa

Santa Cruz del Sur, 27 oct.- Roberto Conde Silverio y Yenny León Mayedo, miembro del Buró del Partido Comunista de Cuba (PCC) y vicegobernador, en igual orden en la provincia de Camagüey, intercambiaron este domingo con pobladores de la comunidad de La Playa sobre la trayectoria del huracán Melissa, previsto a tocar tierra de la región oriental cubana entre la noche del martes y madrugada del miércoles.

En esos diálogos, los dirigentes hicieron un llamado a la protección de la vida de las personas por parte de los directivos, y la necesidad de que los residentes en el área nuevamente deban distanciarse por unos días de sus moradas, teniendo en cuenta que los vientos del sur y las fuertes marejadas dan lugar a penetraciones del mar, por lo que algunos irán hacia centros de evacuación y otros a casas de familiares.

Durante las conversaciones con los moradores locales estaban presentes Araelia García Rojas, presidenta de la Asamblea del Poder Popular y jefa del grupo económico social del Consejo de Defensa y Aloima Torriente Jackson, funcionaria del Comité Municipal del PCC que atiende el grupo político ideológico en esta demarcación.

Luego la comitiva, a la que se unió Nereysi Gutiérrez Labrada, coordinador de programas sociales del Gobierno Provincial, fue hasta el centro de protección organizado en la escuela primaria del emporio cabecera santacruceño, donde se encontraban más de 30 personas evacuadas, en su inmensa mayoría de la comunidad El Francés, aledaña al río Najasa.

Los dirigentes provinciales y de esta demarcación pudieron apreciar el aseguramiento de los alimentos para esos lugareños, la coordinación con Salud Pública para la prestación de servicio allí de personal médico y enfermería, además del sector de Cultura y el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales.