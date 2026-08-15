Da orientaciones vice presidente de Consejo de Defensa Provincial en localidad santacruceña

Santa Cruz del Sur, 15 ago.- Jorge Enrique Sutil Sarabia, vice presidente del Consejo de Defensa (CD) de Camagüey, acompañado de Félix Villegas Varona, jefe del Órgano de la Defensa Civil (DC) en la provincia, dio importantes orientaciones este viernes a integrantes del CD y grupo económico social de Santa Cruz del Sur.

Temas con puntualidad tratados en la cita fueron la preparación de la DC y pobladores ante huracanes y movimientos telúricos, sin descuidar la preparación estratégica de la guerra de todo el pueblo, ante las reiteradas amenazas de agresión del Gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

A su vez se enfatizó en el seguimiento al nivel de agua de la presa Najasa Dos, con capacidad para 87 Millones de metros cúbicos, la producción de alimentos y la atención a las instituciones educativas con la presencia de educadores y padres para garantizar el buen comienzo del curso escolar 2026-2027 el 1ro de septiembre.

Sutil Sarabia, también Gobernador provincial, en el encuentro sostenido en este territorio indicó realizar mayor enfrentamiento al delito, mantener a los lugareños actualizados a traves de los puntos de información con apoyo de las formas de gestión no estatal y hacer encadenamientos con cuentapropistas que den lugar a transformaciones en lo económico y social.