Presidente de Cuba lamenta deceso de ex primer ministro de China

La Habana, 15 ago.- En un mensaje divulgado por @presidenciadecuba, el jefe de Estado expresó sus sentidas condolencias “para el Partido, el Gobierno y el Pueblo de esa hermana nación”, en particular para los familiares y allegados de “este importante político chino”.

Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, transmitió sus condolencias al Partido Comunista de China, Gobierno y pueblo del gigante asiático, por el fallecimiento de Zhu en Beijing, a la edad de 98 años.

En su cuenta en X, Rodríguez trasladó los sentimientos de su Gobierno por el deceso del exprimer ministro, que hizo extensivos a sus familiares y amigos.

El político chino fungió como primer ministro del Consejo de Estado del país asiático entre 1998 y 2003 y falleció por enfermedad en la mañana del miércoles 12 de agosto.

Entre otras responsabilidades fue miembro del Comité Permanente del Buró Político de los XIV y XV Comités Centrales del Partido Comunista de China (PCCh).

Una nota oficial divulgada lo reconoció como un excelente miembro del PCCh, un luchador comunista leal y probado por el tiempo, y un destacado revolucionario proletario, estadista y líder del Partido y del Estado. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)