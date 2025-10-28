Consejo de Defensa santacruceño chequea trabajo de subgrupos en alarma ciclónica

Santa Cruz del Sur, 27 oct.- El Consejo de Defensa Municipal (CDM) presidido por Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Araelia García Rojas, jefa del grupo económico social y presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Santa Cruz del Sur, chequearon este domingo el trabajo de los subgrupos en la actual etapa de alarma ciclónica.

Los máximos representantes de esas estructuras dieron información del quehacer que se desarrolla en las diez Zonas de Defensa establecidas para la eficiente atención a Centros de Evacuación, Sistemas de Atención a la Familia (SAF) y a la cosecha de productos de la agricultura ante la amenaza del huracán Melissa.

Se analizó en la reunión mantener la venta de carbón a la población y la canasta básica normada en todas las tiendas de víveres y el traslado inmediato de los recursos como azúcar y harina de trigo que se encuentran en el almacén de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Alimentaria para otra edificación estructuralmente segura.

En la jornada vespertina dominical el CDM dio a conocer la reparación que se hacía al tramo del muro de concreto del litoral costero santacruceño con el tiro de medianas rocas por camiones de sector estatal de la ciudad camagüeyana, la venta de gasolina a plantas particulares a fin de que los dueños de esos equipos también auxilien a vecinos, además de otras medidas significativas para enfrentar el evento meteorológico.