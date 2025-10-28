Presidente de Consejo de Defensa de territorio santacruceño llega a comunidad de La Playa

Santa Cruz del Sur, 27 oct.- Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente del Consejo de Defensa Municipal (CDM) en Santa Cruz del Sur llegó este domingo hasta la comunidad de La Playa donde conversó con Fidel Sosa Pérez, presidente de la Zona de Defensa 301304, ubicada en el Consejo Popular Sur.

Ante el pronóstico de peligro para la región oriental cubana por intensas lluvias y fuertes vientos que provocará el huracán Melissa el dirigente político conoció que se evacuarán hacia un centro de protección 41 personas y una cantidad superior a las 23O se mantendrán en casas de familias hasta que culmine el paso del fenómeno hidrometorólogico.

Sosa Pérez subrayó que la transportación de las personas está garantizada, así como el traslado de sus recursos a lugares seguros. Se mantendrá una continúa vigilancia, dijo, de sus viviendas con recorridos contando con el apoyo de fuerzas del Ministerio del Interior (MININT).

El presidente del Consejo de Defensa de esta demarcación fue hasta punto de Unidad de Tropas Guardafronteras (TGF), ubicado en lugar conocido por Playa Bonita. El Capitán de puerto 1er Teniente Carlos Rogelio Martínez, informó que se trasladan navíos de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa hacia el estero de Piniche.

También el joven oficial destacó que serán protegidas las embarcaciones de lista quinta y lista tercera. Las TGF, afirmó, tienen como misión primera impedir la pérdida de vidas humanas por lo que en estos momentos de alarma ciclónica están a la orden del CDM.