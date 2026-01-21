Arte Fiel, homenaje a Fidel Castro y la Uneac en Cuba

La Habana, 21 ene.- Arte fiel se nombra la campaña desplegada durante 2026 por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en su aniversario 65 y el centenario del líder histórico de la Revolución Fidel Castro.

En conferencia de prensa hoy, en la sede capitalina de la organización, su vicepresidenta primera Magda Resik se refirió al vínculo entre ambos acontecimientos.

La relación de Fidel con la Uneac, desde su concepción misma en 1961, ha sido un pilar fundamental para la cultura cubana. Su visión integradora y de vanguardia definió el camino de la organización, un legado que hoy se reafirma y celebra, expresó.

Resik señaló que 2026 es un año crucial para Cuba, de alto significado debido a la feliz coincidencia de los 65 años de que Fidel concibiera esta Unión que agrupa a la vanguardia artística y literaria del país; una fecha digna de celebrar con obras, puntualizó.

Según la también periodista, corren tiempos de grandes preocupaciones para la intelectualidad artística y literaria mundial, en un contexto cada vez más convulso.

Significó que a ese universo los artistas cubanos se asoman y dejan obras comprometidas con los más auténticos ideales de la Revolución, fieles al pensamiento de Fidel Castro.

Acerca de la campaña Arte fiel, se informó que incluye el programa de actividades denominado Jornada Fidel, pensar la cultura, que se extenderá durante todo el año, al que se han sumado instituciones como Casa de las Américas, la Universidad de las Artes (ISA) y escuelas del sistema de la enseñanza artística cubana.

También participan el Centro Fidel Castro, la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, la revista Cuba Socialista, la Sociedad Cultural José Martí, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Ministerio de Cultura de Cuba, entre otras.

Como parte del ambicioso plan se realizarán encuentros teóricos, paneles de homenajes, exposiciones, conciertos y presentaciones.

Acompañan la campaña la convocatoria a un nuevo proceso de ingreso a la Uneac, denominado Crecimiento del Centenario; así como el podcast Arte Fiel, dirigido por el vicepresidente de la organización Yuris Nórido, quien anunció que el estreno tendrá lugar el venidero 28 de enero con una entrevista a Miguel Barnet, su presidente de Honor.

Arte Fiel prevé además una exposición de lonas impresas en las verjas de la sede nacional de la Uneac, en el céntrico Vedado habanero, así como varias exposiciones en su sala Villena y en la Galería Villa Manuela. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)