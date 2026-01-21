miércoles, enero 21, 2026
Exponen en XIV Congreso de PCV tareas clave del Gobierno de Vietnam

Hanoi, 21 ene.- La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra expuso hoy ante el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) las seis tareas clave planteadas por el Gobierno para “generar desarrollo, integridad, acción decisiva y servir al pueblo”.

En primer lugar, sostuvo, debemos seguir avanzando en la construcción y el perfeccionamiento de las instituciones, destinar todos los recursos al desarrollo y transformar las instituciones para pasar de un Estado orientado a la gestión a uno que genere y sirva al desarrollo.

También deben acelerarse la industrialización y modernización, reestructurar la economía, innovar vigorosamente en el modelo de crecimiento con la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital como principales motores y los recursos humanos de alta calidad como elemento central para promoverlo.

Otras de las tareas enumeradas por la vicejefa de Gobierno fueron fomentar un sistema de infraestructura estratégica sincronizado y moderno, crear nuevos espacios de desarrollo, liberar, movilizar y utilizar eficazmente los recursos, ganar en la eficacia de la inversión, fortalecer las alianzas público-privadas, y mejorar la utilización de los recursos sociales.

Además, centrarse en la cultura y la sociedad, sentando las bases para el desarrollo rápido y sostenible del país, continuar mejorando las políticas sociales y garantizar la equidad, la inclusión y la sostenibilidad estrechamente vinculadas al desarrollo económico, para que nadie se quede atrás.

En quinto lugar, señaló, se requiere innovar y modernizar la gobernanza y promover la construcción de un gobierno, una sociedad digital y ciudadanos digitales, así como consolidar y fortalecer la capacidad de defensa y seguridad y proteger firmemente la independencia y la soberanía nacionales y asegurar la vida pacífica y feliz del pueblo.

Al presentar el informe “Construir un gobierno orientado al desarrollo, honesto, decisivo y al servicio del pueblo”, Thanh Tra enfatizó que en los últimos cinco años el Ejecutivo sentó las bases para un desarrollo socioeconómico estable, rápido y sostenible.

Se alcanzaron 22 de los 26 objetivos clave, incluyendo la superación de todos los propósitos sociales, se mantuvo la estabilidad macroeconómica, la inflación está bajo control, y el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa promedio de promedio de 6,3 por ciento, una de las más elevadas de la región y del mundo.

En la jornada de hoy también se presentó una ponencia sobre algunas soluciones innovadoras para hacer de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital la fuerza impulsora central de un nuevo modelo de crecimiento rápido y sostenible, a cargo del ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung.

Según Manh Hung, el PCV amplió y redefinió en la Resolución 57, mediante un nuevo enfoque, el alcance de estas tres fuerzas impulsoras, con la cuales –dijo- podemos lograr un crecimiento de dos dígitos.

“Desde una situación de carencias en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, avanzaremos hacia la suficiencia, el superávit, la exportación y la exportación a gran escala, tal como lo hemos logrado en la agricultura”, anticipó.

El XIV Congreso Nacional del PCV, inaugurado oficialmente la víspera aquí, se extenderá hasta el próximo día 25 y sesionará bajo el lema “Unidad-Democracia-Disciplina-Avance-Desarrollo”. (Tomado de Prensa Latina)

