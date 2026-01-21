Exponen en XIV Congreso de PCV tareas clave del Gobierno de Vietnam

En primer lugar, sostuvo, debemos seguir avanzando en la construcción y el perfeccionamiento de las instituciones, destinar todos los recursos al desarrollo y transformar las instituciones para pasar de un Estado orientado a la gestión a uno que genere y sirva al desarrollo.

También deben acelerarse la industrialización y modernización, reestructurar la economía, innovar vigorosamente en el modelo de crecimiento con la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital como principales motores y los recursos humanos de alta calidad como elemento central para promoverlo.

Otras de las tareas enumeradas por la vicejefa de Gobierno fueron fomentar un sistema de infraestructura estratégica sincronizado y moderno, crear nuevos espacios de desarrollo, liberar, movilizar y utilizar eficazmente los recursos, ganar en la eficacia de la inversión, fortalecer las alianzas público-privadas, y mejorar la utilización de los recursos sociales.

Además, centrarse en la cultura y la sociedad, sentando las bases para el desarrollo rápido y sostenible del país, continuar mejorando las políticas sociales y garantizar la equidad, la inclusión y la sostenibilidad estrechamente vinculadas al desarrollo económico, para que nadie se quede atrás.

En quinto lugar, señaló, se requiere innovar y modernizar la gobernanza y promover la construcción de un gobierno, una sociedad digital y ciudadanos digitales, así como consolidar y fortalecer la capacidad de defensa y seguridad y proteger firmemente la independencia y la soberanía nacionales y asegurar la vida pacífica y feliz del pueblo.

Al presentar el informe “Construir un gobierno orientado al desarrollo, honesto, decisivo y al servicio del pueblo”, Thanh Tra enfatizó que en los últimos cinco años el Ejecutivo sentó las bases para un desarrollo socioeconómico estable, rápido y sostenible.

Se alcanzaron 22 de los 26 objetivos clave, incluyendo la superación de todos los propósitos sociales, se mantuvo la estabilidad macroeconómica, la inflación está bajo control, y el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa promedio de promedio de 6,3 por ciento, una de las más elevadas de la región y del mundo.

En la jornada de hoy también se presentó una ponencia sobre algunas soluciones innovadoras para hacer de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital la fuerza impulsora central de un nuevo modelo de crecimiento rápido y sostenible, a cargo del ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung.

Según Manh Hung, el PCV amplió y redefinió en la Resolución 57, mediante un nuevo enfoque, el alcance de estas tres fuerzas impulsoras, con la cuales –dijo- podemos lograr un crecimiento de dos dígitos.

“Desde una situación de carencias en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, avanzaremos hacia la suficiencia, el superávit, la exportación y la exportación a gran escala, tal como lo hemos logrado en la agricultura”, anticipó.

El XIV Congreso Nacional del PCV, inaugurado oficialmente la víspera aquí, se extenderá hasta el próximo día 25 y sesionará bajo el lema “Unidad-Democracia-Disciplina-Avance-Desarrollo”. (Tomado de Prensa Latina)